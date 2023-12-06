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Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 10:20  •  20987 просмотра

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Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.

В результате боевых действий и технических причин без электроэнергии частично остаются 423 населенных пункта.  Все города и поселки, обесточенные из-за непогоды, оживлены. Дефицита электричества не наблюдается, ограничений нет ни в одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

Ситуация в энергосистеме стабильная. Дефицита не наблюдается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в краткосрочный аварийный ремонт выведен один блок ТЭС. В то же время к работе вернули два блока, которые выходили в ремонт за прошедшие сутки.

В Минэнерго отметили, что все отключения электроэнергии связаны с боевыми действиями и техническими причинами.

Обесточивание

Все населенные пункты, обесточенные из-за непогоды, оживлены.

На Донетчине из-за обстрелов рф остаются без электроснабжения 117 населенных пунктов. В результате боевых действий обесточена шахта в области.  Также ночью россияне трижды обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе - повреждено оборудование, ТЭС остается в работе.

В Запорожской области из-за обстрелов остаются без света 63 населенных пункта - около 26 тыс потребителей. Также по техническим причинам без электроэнергии 1,5 тысячи абонентов.

На Сумщине и Черниговщине в результате боевых действий без электроэнергии оказался 71 населенный пункт.

Также на Харьковщине обесточены 1,4 тысячи потребителей из-за боевых действий. Продолжается осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в пяти громадах области.

На Херсонщине частичного остаются без напряжения 45 населенных пунктов.

В Львовской области из-за нарушения правил проведения земляных работ поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления. Без газоснабжения остались 98 абонентов. Утечку газа ликвидировали. Работы продолжаются.

Импорт/ экспорт

Импорт электроэнергии составил 202 МВт*ч. Экспорт не осуществлялся.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Через обстріли рф без світла частково залишаються понад 400 населених пунктів, дефіциту електрики немає - Міненерго
More than 400 settlements are partially left without electricity due to Russian shelling, no shortage of electricity - Ministry of Energy
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Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.

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