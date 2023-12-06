Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Киев • УНН
Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.
В результате боевых действий и технических причин без электроэнергии частично остаются 423 населенных пункта. Все города и поселки, обесточенные из-за непогоды, оживлены. Дефицита электричества не наблюдается, ограничений нет ни в одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.
Ситуация в энергосистеме стабильная. Дефицита не наблюдается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей
Отмечается, что в краткосрочный аварийный ремонт выведен один блок ТЭС. В то же время к работе вернули два блока, которые выходили в ремонт за прошедшие сутки.
В Минэнерго отметили, что все отключения электроэнергии связаны с боевыми действиями и техническими причинами.
Обесточивание
Все населенные пункты, обесточенные из-за непогоды, оживлены.
На Донетчине из-за обстрелов рф остаются без электроснабжения 117 населенных пунктов. В результате боевых действий обесточена шахта в области. Также ночью россияне трижды обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе - повреждено оборудование, ТЭС остается в работе.
В Запорожской области из-за обстрелов остаются без света 63 населенных пункта - около 26 тыс потребителей. Также по техническим причинам без электроэнергии 1,5 тысячи абонентов.
На Сумщине и Черниговщине в результате боевых действий без электроэнергии оказался 71 населенный пункт.
Также на Харьковщине обесточены 1,4 тысячи потребителей из-за боевых действий. Продолжается осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в пяти громадах области.
На Херсонщине частичного остаются без напряжения 45 населенных пунктов.
В Львовской области из-за нарушения правил проведения земляных работ поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления. Без газоснабжения остались 98 абонентов. Утечку газа ликвидировали. Работы продолжаются.
Импорт/ экспорт
Импорт электроэнергии составил 202 МВт*ч. Экспорт не осуществлялся.
Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.
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