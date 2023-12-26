Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ

Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов во временно оккупированной Феодосии на фоне ночных взрывов. Об этом пишут российские СМИ, информирует УНН.

Детали

Как сообщает Telegram-канал "Baza", эвакуированных разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.

Как отмечается, в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины. Также пострадал и местный вокзал - властям пришлось изменить расписание поездов и электричек.

Площадь пожара в порту составляла более 1000 метров. Оккупационный глава Крыма сергей аксенов заявил, что в Феодосии после атаки погиб человек, еще двое ранены.

Напомним,

В ночь на 26 декабря Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.

В Минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Крыму