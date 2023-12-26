Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ
Киев • УНН
Более 350 человек эвакуированы после авиаудара по порту Феодосии.
Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов во временно оккупированной Феодосии на фоне ночных взрывов. Об этом пишут российские СМИ, информирует УНН.
Детали
Как сообщает Telegram-канал "Baza", эвакуированных разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.
Как отмечается, в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины. Также пострадал и местный вокзал - властям пришлось изменить расписание поездов и электричек.
Площадь пожара в порту составляла более 1000 метров. Оккупационный глава Крыма сергей аксенов заявил, что в Феодосии после атаки погиб человек, еще двое ранены.
Напомним,
В ночь на 26 декабря Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.
В Минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Крыму
Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ
Более 350 человек эвакуированы после авиаудара по порту Феодосии.
Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ
Испания отправит 600 военнослужащих, танки Leopard и вертолеты в Словакию в январе 2024 года для усиления восточного фланга НАТО.
Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
Член ВСП Елена Ковбий заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно.
"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше
Новое предприятие "Государственный оператор тыла" имеет целью повысить прозрачность закупок для военных, пообещав искоренить коррупцию и привлечь местных производителей.
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
Экономист Игорь Гарбарук отмечает стабильность национальной валюты и контролируемую инфляцию как положительные моменты.
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома
Российские войска 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области, повредив три дома; о пострадавших среди гражданского населения не сообщается.
Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области
Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.
Враг вечером нанес удар по Никопольщине, обошлось без пострадавших
Российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии, о жертвах не сообщается; в других районах Днепропетровщины было спокойно.
россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавший и повреждения
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины; один мирный житель получил ранения, повреждено имущество.
Минобороны Британии: первые украинские пилоты прошли в британских ВВС базовую подготовку к полетам на F-16
Первая группа украинских пилотов прошли в Великобритании базовую подготовку к полетам на F-16.