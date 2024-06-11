Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго

Из-за непогоды обесточены около 41 тысячи абонентов в 125 населенных пунктах; планируются ограничения электроснабжения для потребителей, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Предварительно текущих суток применение графиков почасовых отключений планируется с 14: 00 до 19: 00. Однако вполне возможно, что период отключения может быть пересмотрен - сообщили в Минэнерго.

ГЕНЕРАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА, ПОТРЕБЛЕНИЕ

За прошедшие сутки из-за дефицита генерации, причиной которого являются массированные российские атаки на энергетические объекты, применялись ограничения потребителей. Также в небольшом объеме привлекалась аварийная помощь из Польши.

Отключения сегодня не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

На Донетчине ночью в результате обстрела территории одного из энергетических предприятий отключились воздушные линии облэнерго. В результате снижалось производство электроэнергии на местной ветроэлектростанции.

СОСТОЯНИЕ СЕТЬ

В Киевской области по технологическим причинам отключилась воздушная линия облэнерго. В результате полностью обесточены ряд подстанций в Киевской и Житомирской областях, а также присоединенные к ним бытовые потребители. Все заживлены.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Из-за непогоды обесточены около 41 тысячи абонентов в 125 населенных пунктах в Киевской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы.

В Житомирской области в результате падения дерева во время грозы поврежден газопровод низкого давления, отключены от газоснабжения потребители.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 27 865 МВт*ч. Экспорт не предполагается.