Через негоду знеструмлено близько 41 тис. абонентів у 5 областях, графіки відключень плануються з 14:00 до 19:00 - Міненерго
Київ • УНН
Через негоду близько 41 000 абонентів залишаються без електропостачання в 125 населених пунктах, а планові відключення електроенергії заплановані з 14:00 до 19:00, з можливою зміною періоду відключення, повідомляє Міністерство енергетики.
Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 125 населених пунктах; плануються обмеження електропостачання для споживачів, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Попередньо поточної доби застосування графіків погодинних відключень планується з 14:00 до 19:00. Однак цілком можливо, що період відключення може бути переглянутий
ГЕНЕРАЦІЯ, ПЕРЕДАЧА, СПОЖИВАННЯ
Минулої доби через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, застосовувалися обмеження споживачів. Також у невеликому обсязі залучалася аварійна допомога із Польщі.
Відключень сьогодні не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу відключилась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмились підстанції та приєднані до них побутові споживачі.
На Донеччині вночі внаслідок обстрілу території одного з енергетичних підприємств відключилися повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знижувалось виробництво електроенергії на місцевій вітроелектростанції.
СТАН МЕРЕЖ
У Київській області з технологічних причин відключилась повітряна лінія обленерго. В результаті повністю знеструмились низка підстанцій у Київській та Житомирській областях, а також приєднані до них побутові споживачі. Всіх заживлено.
НАСЛІДКИ НЕГОДИ
Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 125 населених пунктах у Київській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи.
У Житомирській області внаслідок падіння дерева під час грози пошкоджено газопровід низького тиску, є відключені від газопостачання споживачі.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 865 МВт*год. Експорту не передбачається.