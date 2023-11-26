Из-за непогоды движение по дороге Киев-Одесса запрещено для всех видов транспорта - Кипер

В связи с ухудшением погодных условий с 19:30 действует запрет движения всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700. Об этом в своем Телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Ориентировочное время запрета движения 4 часа. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотрапспорта будет предоставлена дополнительно. Еще раз призываю водителей, переждать непогоду дома. Берегите себя- отметил он.

Напомним

26 ноября Одесскую область засыпало снегом. Утром снежный циклон накрыл юг региона, а ближе к обеду добрался до севера.