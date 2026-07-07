Из-за атак рф без света часть четырех областей, ранены 12 энергетиков

$44.560.0150.870.15
ukenru
06:01 • 10371 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
05:30 • 15550 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
05:07 • 15633 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
03:52 • 18825 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 35645 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 39740 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 37328 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 35560 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 31146 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 33487 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6.1м/с
38%
744мм
Популярные новости
Федерация футбола Франции обратится в прокуратуру из-за расистских высказываний в адрес Мбаппе6 июля, 22:16 • 11886 просмотра
Трамп заявил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США около 24 сентября6 июля, 22:57 • 9436 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 22029 просмотра
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express02:55 • 11677 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto06:16 • 7430 просмотра
публикации
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07:52 • 204 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto06:16 • 7756 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo06:01 • 10369 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 05:30 • 15547 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине05:07 • 15630 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Автономная Республика Крым
Крым
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 22202 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 26647 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 70046 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 79351 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 71637 просмотра
Актуальное
T-72
Леопард 2
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot
Техника

Из-за атак рф без света часть четырех областей, ранены 12 энергетиков

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В результате вражеских атак без света остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях. На Донетчине ранены 12 энергетиков, также обесточивание из-за непогоды на Сумщине.

Из-за атак рф без света часть четырех областей, ранены 12 энергетиков

Из-за вражеских атак есть обесточивания в четырех областях Украины, из-за непогоды - в одной, ранены 12 энергетиков, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"На Донетчине во время выполнения аварийно-восстановительных работ ремонтная бригада попала под российский обстрел. В результате атаки ранения получили 12 работников. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов на Сумщине", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сказано в сообщении.

Но активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 7 июля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и предыдущего дня – в понедельник. Вчера, 6 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 12,3% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 3 июля. Причина изменений – значительное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшает необходимость в массовом использовании кондиционеров.

За последние 3,5 месяца регионы ввели в эксплуатацию 338,7 МВт децентрализованной генерации - Шмыгаль02.07.26, 21:52 • 7477 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика