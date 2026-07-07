Из-за атак рф без света часть четырех областей, ранены 12 энергетиков
Киев • УНН
В результате вражеских атак без света остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях. На Донетчине ранены 12 энергетиков, также обесточивание из-за непогоды на Сумщине.
Из-за вражеских атак есть обесточивания в четырех областях Украины, из-за непогоды - в одной, ранены 12 энергетиков, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"На Донетчине во время выполнения аварийно-восстановительных работ ремонтная бригада попала под российский обстрел. В результате атаки ранения получили 12 работников. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов на Сумщине", - отметили в Минэнерго.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли графики
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сказано в сообщении.
Но активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 7 июля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и предыдущего дня – в понедельник. Вчера, 6 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 12,3% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 3 июля. Причина изменений – значительное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшает необходимость в массовом использовании кондиционеров.
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