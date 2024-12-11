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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

Киев  •  УНН

 • 6219 просмотра

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В пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили четыре старинные книги XIX-XX веков в автомобиле Mitsubishi. 30-летняя львовянка пыталась незаконно вывезти старопечатные книги из Украины.

На Львовщине пограничники обнаружили в машине старинные старопечатные книги, которые пытались вывезти из Украины. об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ), передает УНН.

Детали

В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, пограничники Львовского отряда обнаружили четыре книги XIX и XX века. 

 старопечатные книги находились в багажном отделении автомобиля марки "Mitsubishi" среди личных вещей барышни. 30-летняя уроженка Львова направлялась на выезд из Украины

- говорится в сообщении ГПСУ.

Также отмечается, что работники таможни книги изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил. 

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Напомним

На Одесской таможне обнаружили попытку незаконного вывоза 42 грузовых фотоаппаратов в Турцию. Среди них-раритетные модели Zeiss, Kodak, FED и других производителей 1930-1960 годов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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