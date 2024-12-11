Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали
Киев • УНН
В пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили четыре старинные книги XIX-XX веков в автомобиле Mitsubishi. 30-летняя львовянка пыталась незаконно вывезти старопечатные книги из Украины.
На Львовщине пограничники обнаружили в машине старинные старопечатные книги, которые пытались вывезти из Украины. об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ), передает УНН.
Детали
В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, пограничники Львовского отряда обнаружили четыре книги XIX и XX века.
старопечатные книги находились в багажном отделении автомобиля марки "Mitsubishi" среди личных вещей барышни. 30-летняя уроженка Львова направлялась на выезд из Украины
Также отмечается, что работники таможни книги изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним
На Одесской таможне обнаружили попытку незаконного вывоза 42 грузовых фотоаппаратов в Турцию. Среди них-раритетные модели Zeiss, Kodak, FED и других производителей 1930-1960 годов.