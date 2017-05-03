С теплыми днями в меню WOG возвращается клубничный мохито
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. С приходом тепла в сети кафе и АЗК WOG можно снова приобрести клубничный мохито. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"Клубничный мохито - это интересный вариант классического мохито с привкусом спелой клубники. Только представьте, что может быть лучше, чем глоток освежающего коктейля солнечным днем в компании друзей!
Непревзойденно вкусный мохито утолит жажду и составит хорошее сочетание с нежными десертами WOG CAFE.
Впервые этот напиток появился на Кубе после Второй мировой войны и до сих пор он ассоциируется с островом Свободы, горячими танцами и теплыми ночами под открытым небом.
Попробуйте клубничный мохито и вы почувствуете жажду настоящих приключений!" - отметили в WOG.