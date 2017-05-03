Із теплими днями до меню WOG повертається полуничний мохіто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Із приходом тепла у мережі кафе та АЗК WOG можна знову придбати полуничний мохіто. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Полуничний мохіто - це цікавий варіант класичного мохіто з присмаком стиглої полуниці. Тільки уявіть, що може бути краще, ніж ковток освіжаючого коктейлю сонячним днем в компанії друзів!
Неперевершено смачний мохіто втамує спрагу і складе гарне поєднання з ніжними десертами WOG CAFE.
Вперше цей напій з'явився на Кубі після Другої світової війни і досі він асоціюється з островом Свободи, гарячими танцями та теплими ночами під відкритим небом.
Спробуйте полуничний мохіто і ви відчуєте жагу справжніх пригод!" - зазначили у WOG.