Из скандального зверинца в Донецкой области изъяли последних 5 медведей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из частного зверинца "Парк Покровского периода" в Донецкой области изъяли 5 последних медведей. Решение о наложении ареста на этих животных было принято 5 февраля Красноармейским межрайонным судом Донецкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
В Минприроды отметили, что ранее ветеринарные врачи неоднократно осматривали животных и подтверждали, что их содержат в ненадлежащих условиях, которые несут угрозу для их жизни.
Как известно, 1 февраля неизвестные лица не позволили зайти экологическим инспекторам территориального органа Государственной экологической инспекции Украины, ветеринарам и зоозащитникам на территорию зверинца для осуществления проверки.
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"Это стало основанием для обращения к Национальной полиции Украины, которая в свою очередь в рамках уголовного производства по факту жестокого обращения с животными в частном зверинце обратились в суд с ходатайством наложить на них арест.
В свою очередь Красноармейский районный суд в Донецкой области поддержал ходатайство полиции и принял решение наложить арест и изъять медведей, что оставались в частном зверинце", - говорится в сообщении.
Всего со зверинца в Покровске изъято 11 медведей и 5 левов. Животных перевезено к местам временного пребывания.
Напомним, в конце 2018 года ситуация с частным мини-зоопарком в Украине вызвала большой резонанс. По информации зоозащитников, животные содержались в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях. В частности, там было выявлено 11 медведей и 5 левов.