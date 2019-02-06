Із скандального звіринця на Донеччині вилучили останніх 5 ведмедів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із приватного звіринця “Парк покровського періоду” на Донеччині вилучили 5 останніх ведмедів. Рішення про накладання арешту на цих тварин було ухвалено 5 лютого Красноармійським міжрайонним судом Донецької області, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінприроди.
У Мінприроди зазначили, що раніше ветеринарні лікарі неодноразово оглядали тварин та підтверджували, що їх утримують у неналежних умовах, котрі несуть загрози для їх життя.
Як відомо, 1 лютого невідомі особи не дозволили зайти екологічним інспекторам територіального органу Державної екологічної інспекції України, ветеринарам та зоозахисникам на територію звіринцю для здійснення перевірки.
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"Це стало підставою для звернення до Національної поліції України, яка у свою чергу в рамках кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у приватному звіринцеві звернулися до суду із клопотанням накласти на них арешт.
У свою чергу Красноармійський міськрайонний суд у Донецькій області підтримав клопотання поліції та ухвалив рішення накласти арешт і вилучити ведмедів, що залишалися у приватному звіринцеві", - йдеться у повідомленні.
Загалом із звіринця у Покровську вилучено 11 ведмедів та 5 левів. Тварин перевезено до місць тимчасового перебування.
Нагадаємо, наприкінці 2018 року ситуація з приватним міні-зоопарком в Україні викликала великий резонанс. За інформацією зоозахисників, тварини утримувалися у тісних клітках, холоді та антисанітарних умовах. Зокрема, там було виявлено 11 ведмедів та 5 левів.