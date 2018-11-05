Из Швейцарии в Украину экстрадировали экс-совладельца агрохолдинга "Мрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Швейцария выдала Украине бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого разыскивали за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн, передает УНН.
Отметим, что в 2014 году агрохолдинг “Мрия”, который считался одним из крупнейших в Украине, объявил дефолт, а его владельцы исчезли со значительной суммой денег.
Напомним, в январе 2015 года Министерство внутренних дел объявило в розыск совладельца агрохолдинга “Мрия” Николая Гуту. Его данные размещены на странице разыскиваемых лиц, скрывающихся от органов власти.
Датой его исчезновения значится 31 марта 2014 г.
Кроме того, в 2015 году нардеп Антон Геращенко сообщал, что “Мрия Агрохолдинг” и его генеральный директор Гута к августу 2014 имели перед украинскими и иностранными кредиторами финансовые обязательства в объеме 1,3 млрд долл.
В этом году СМИ писали о том, что Николай Гута, который скрывается от украинских правоохранительных органов по обвинению в мошенничестве, решил продать Villa Glory — одну из самых дорогих вилл, которые в последние годы появлялись на немецком рынке недвижимости.
По данным расследования DW, многое указывает на то, что часть этих средств могла быть использована для строительства роскошного имения в Баварии.
Напомним, из Швейцарской Конфедерации в Украину экстрадировали гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс грн.
Напомним, 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон “высокопоставленного беглеца” из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.
Задержанным оказался бывший бухгалтер одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.