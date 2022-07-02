Из Севастополя вышел десантный корабль оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Из Севастополя в море вышел старый десантный корабль. Он не покидал бухту с апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым Реалии.
Детали
Как отмечается, 1 июля после 13:00 из Севастополя вышел большой десантный корабль проекта 1171 года "Тапир". Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за ворота бона Севастопольской бухты.
Также отмечается, что в составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них - БДК "Саратов" был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовый номер 148) и "Николай Фильченков" (152).
Напомним
В турецкий порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина уже обратилась к турецкой стороне с просьбой принять неотложные меры.