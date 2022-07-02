Із Севастополя вийшов десантний корабель окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Із Севастополя в море вийшов старий десантний корабель. Він не покидав бухту з квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим Реалії.
Деталі
Як зазначається, 1 липня після 13:00 з Севастополя вийшов великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір". Корабель відійшов від місця швартування у Південній бухті та вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти.
Також наголошується, що у складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - БДК "Саратов" було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші - "Орськ" (бортовий номер 148) та "Микола Фільченков" (152).
Нагадаємо
У турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. Україна вже звернулась до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів.