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Із Севастополя вийшов десантний корабель окупантів

Із Севастополя вийшов десантний корабель окупантів

Київ • УНН

 • 165339 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Із Севастополя в море вийшов старий десантний корабель. Він не покидав бухту з квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим Реалії.

Деталі 

Як зазначається, 1 липня після 13:00 з Севастополя вийшов великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір". Корабель відійшов від місця швартування у Південній бухті та вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти.

Також наголошується, що у складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - БДК "Саратов" було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші - "Орськ" (бортовий номер 148) та "Микола Фільченков" (152).

Нагадаємо 

У турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. Україна вже звернулась до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів.

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