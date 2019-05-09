Из "Самопомочи" ушли несколько нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Четыре парламентария из фракции "Объединение "Самопомичь" - Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко и Елена Сотник - подали заявление о своем выходе из одноименной партии. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Елена Сотник, передает УНН.
"Мы, члены фракции "Объединение "Самопомичь", Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко и Елена Сотник, подали заявление о выходе из членов партии "Объединение "Самопомичь". Включая Александра Опанасенко и Алексея Скрыпника, мы все отказались от дальнейшего участия в формировании списков партии", - написала Сотник.
По ее словам, на нынешнем этапе видение пути "для защиты будущего украинцев" ее и ее коллег "отличаются от позиции партии, поэтому наши политические пути расходятся, что не исключает плодотворного сотрудничества в других форматах и нашего пребывания во фракции "Самопомичь" до завершения полномочий, которые нам делегировали люди".
Напомним, вице-премьер предложил разрешить совмещение должностей мэров и нардепов.