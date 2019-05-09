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Із "Самопомочі" пішли кілька нардепів

Із "Самопомочі" пішли кілька нардепів

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Чотири парламентарі з фракції "Об'єднання "Самопоміч" - Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник - подали заяву про свій вихід з однойменної партії. Про це повідомила у Facebook народний депутат Олена Сотник, передає УНН.

"Ми, члени фракції “Об’єднання “Самопоміч”, Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник, подали заяву про вихід з членів партії "Об'єднання "Самопоміч". Включно з Олександром Опанасенком та Олексієм Скрипником, ми всі відмовилися від подальшої участі у формуванні списків партії", - написала Сотник.

З її слів, на нинішньому етапі бачення шляху "для захисту майбутнього українців" її та її колег "відрізняються від позиції партії, тому наші політичні шляхи розходяться, що не виключає плідної співпраці в інших форматах й нашого перебування у фракції “Самопоміч” до завершення повноважень, які нам делегували люди".

Нагадаємо, віце-прем'єр запропонував дозволити поєднання посад мерів і нардепів.

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