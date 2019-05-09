Із "Самопомочі" пішли кілька нардепів

"Ми, члени фракції “Об’єднання “Самопоміч”, Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник, подали заяву про вихід з членів партії "Об'єднання "Самопоміч". Включно з Олександром Опанасенком та Олексієм Скрипником, ми всі відмовилися від подальшої участі у формуванні списків партії", - написала Сотник.

З її слів, на нинішньому етапі бачення шляху "для захисту майбутнього українців" її та її колег "відрізняються від позиції партії, тому наші політичні шляхи розходяться, що не виключає плідної співпраці в інших форматах й нашого перебування у фракції “Самопоміч” до завершення повноважень, які нам делегували люди".

Нагадаємо, віце-прем'єр запропонував дозволити поєднання посад мерів і нардепів.