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Віце-прем'єр запропонував дозволити поєднання посад мерів і нардепів

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко запропонував дозволити поєднання посад мерів і народних депутатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра України.

"Сьогодні у суспільстві є запит на нові обличчя у політиці. На людей, які мають успішний кейс реалізованих проектів, а не лише є експертами або представниками політичних партій. І саме децентралізація виявляє цю майбутню еліту України, яка зараз ефективно працює у місцевому самоврядуванні і яка може ефективно себе проявити на центральному рівні, у парламенті. І я вважаю, що при формуванні майбутнього парламенту необхідно використовувати передовий досвід європейських країн. Наприклад, Франції, де міський голова може поєднувати свою роботу з обранням до парламенту", - зазначив Зубко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, шлях і досвід, який сьогодні отримують голови ОТГ і міські голови, дають достатню компетентність для досягнення успіху на центральному рівні.

"Ми багато говоримо про двопалатний парламент, про зменшення кількості депутатів, про можливість балотування лише за списками політичних партій, обговорюємо ефективність мажоритарної системи і принципи формування фракцій. Але, майбутній парламент має дати відповідь, у першу чергу щодо змін у Конституції, які стосуються децентралізації та остаточного закріплення повноважень місцевого самоврядування і передачі виконавчої влади на місця, а також щодо формування інституту префектів, які будуть контролювати місцеву владу", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, в уряді презентували план з децентралізації до 2020 року.

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