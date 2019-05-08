Вице-премьер предложил разрешить совмещение должностей мэров и нардепов

"Сегодня в обществе есть запрос на новые лица в политике. На людей, которые имеют успешный кейс реализованных проектов, а не только являются экспертами или представителями политических партий. И именно децентрализация обнаруживает эту будущую элиту Украины, которая сейчас эффективно работает в местном самоуправлении и которая может эффективно себя проявить на центральном уровне, в парламенте. И я считаю, что при формировании будущего парламента необходимо использовать передовой опыт европейских стран. Например, Франции, где городской голова может совмещать свою работу с избранием в парламент", - отметил Зубко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, путь и опыт, который сегодня получают главы ОТО и городские головы, дают достаточную компетентность для достижения успеха на центральном уровне.

"Мы много говорим о двухпалатном парламенте, об уменьшении количества депутатов, о возможности баллотирования только по спискам политических партий, обсуждаем эффективность мажоритарной системы и принципы формирования фракций. Но, будущий парламент должен дать ответ, в первую очередь по изменениям в Конституцию, касающихся децентрализации и окончательного закрепления полномочий местного самоуправления и передачи исполнительной власти на места, а также по формированию института префектов, которые будут контролировать местную власть", - добавил вице-премьер.

Напомним, в правительстве представили план по децентрализации до 2020 года.