С началом снегопада снегоуборочная техника начала обработку солевой материалом - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК "Киевавтодор" оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости, информируют в коммунальной корпорации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК" Киевавтодор "оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - говорится в сообщении.
Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.
Как сообщал УНН, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.