С началом снегопада снегоуборочная техника начала обработку солевой материалом - КГГА

"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК" Киевавтодор "оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - говорится в сообщении.



Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.



Как сообщал УНН, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.