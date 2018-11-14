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Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка почала обробку посипальним матеріалом – КМДА

Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка почала обробку посипальним матеріалом – КМДА

Київ • УНН

 • 6284 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор" оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості, інформують у комунальній корпорації, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор" оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості", - сказано у повідомлені. 

Враховуючи погіршення погодних умов, комунальна корпорація "Київавтодор" просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.

Як повідомляв УНН, У столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.

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