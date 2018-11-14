Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка почала обробку посипальним матеріалом – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор" оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості, інформують у комунальній корпорації, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор" оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості", - сказано у повідомлені.
Враховуючи погіршення погодних умов, комунальна корпорація "Київавтодор" просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.
Як повідомляв УНН, У столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.