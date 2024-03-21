Из оккупации вернули еще одного ребенка и его родителей с Херсонщины

С Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины 12-летнюю девочку и ее родителей. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Еще одну семью с Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины. Команде Save Ukraine удалось забрать из оккупации 12-летнюю девочку и ее родителей - написал Прокудин.

По его словам, сейчас семья в безопасности, получает необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"С начала 2024 года уже удалось вернуть 41 ребенка из Херсонской области. Ежедневно мы боремся за то, чтобы наши дети жили в Украине и чувствовали себя счастливо", - отметил Прокудин.

Дополнение

20 марта сообщалось, что с временно оккупированных территорий удалось вернуть приемную семью, в которой воспитывались двое детей 13 и 15 лет.