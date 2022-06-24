С мемориала в Катыни убрали флаг Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Местные власти сняли флаг Польши с мемориального комплекса в Катыни, пишет УНН.
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«Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков - тем более. Считаю, что Министерство культуры рф приняло единственно правильное решение - убрать флаг Польши. Катынь - это российский мемориал, это российская история», - написал в соцсетях мэр Смоленска Андрей Борисов, опубликовав соответствующее фото.
Детали
По данным российских СМИ, в администрации Катыни подтвердили, что 24 июня было «обнаружено отсутствие польского флага», однако перенаправили другие вопросы журналистов в Музей современной истории россии, к которому относится мемориал.
Мемориал в Катыни был создан на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а также репрессированных граждан СССР. Советские власти до 1990 года отрицали причастность к убийству польских военных, возлагая ответственность на немцев.
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