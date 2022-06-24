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Із меморіалу в Катині прибрали прапор Польщі

Із меморіалу в Катині прибрали прапор Польщі

Київ • УНН

 • 231855 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Місцева влада зняла прапор Польщі з меморіального комплексу в Катині, пише УНН.

Цитата

«Висловлю спільну думку. Не може бути прапорів Польщі на російських меморіалах! А після відвертих антиросійських заяв польських політиків – тим паче. Вважаю, що Міністерство культури рф ухвалило єдине правильне рішення – прибрати прапор Польщі. Катинь - це російський меморіал, це російська історія», - написав у соцмережах мер Смоленська Андрій Борисов, опублікувавши відповідне фото.

Деталі

За даними російських ЗМІ, в адміністрації Катині підтвердили, що 24 червня було «виявлено відсутність польського прапора», проте перенаправили інші питання журналістів до Музею сучасної історії росії, до якого належить меморіал.

Меморіал у Катині був створений на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у 1940 році, а також репресованих громадян СРСР. Радянська влада до 1990 року заперечувала причетність до вбивства польських військових, покладаючи відповідальність на німців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У держдумі рф заявили, що росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів Польщі

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