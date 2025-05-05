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Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД

Киев • УНН

 • 2062 просмотра

Украинская авиация уничтожила пункт управления российскими БПЛА в Курской области, откуда оккупанты запускали дроны на Сумскую область. В Тёткино с 2022 года действовала школа БПЛА.

Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД

Авиация Вооруженных сил Украины накануне поразила пункт управления российскими подразделениями беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по украинским городам. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Теткино в Курской области еще с 2022 года используется в качестве школы БПЛА.

Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое - был

- сообщил Коваленко.

Украинские разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование: в ГУР рассказали детали22.01.25, 16:52 • 32111 просмотров

Напомним

Украинские военные 19 апреля нанесли успешный удар по месту пуска российских БпЛА из Курской области в районе населенного пункта Теткино. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА.

Лилия Набока

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