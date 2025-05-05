Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД

Авиация Вооруженных сил Украины накануне поразила пункт управления российскими подразделениями беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по украинским городам. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По его словам, Теткино в Курской области еще с 2022 года используется в качестве школы БПЛА.

Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое - был