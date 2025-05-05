Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД
Киев • УНН
Украинская авиация уничтожила пункт управления российскими БПЛА в Курской области, откуда оккупанты запускали дроны на Сумскую область. В Тёткино с 2022 года действовала школа БПЛА.
Авиация Вооруженных сил Украины накануне поразила пункт управления российскими подразделениями беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по украинским городам. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Теткино в Курской области еще с 2022 года используется в качестве школы БПЛА.
Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое - был
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Напомним
Украинские военные 19 апреля нанесли успешный удар по месту пуска российских БпЛА из Курской области в районе населенного пункта Теткино. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА.