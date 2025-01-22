Украинские разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование: в ГУР рассказали детали

ukenru
Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
14:12 • 25810 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 67042 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 107892 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 101134 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 103355 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 124713 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 106672 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123416 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122662 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120727 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

22 января, 05:30 • 61402 просмотра
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 90498 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118114 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

22 января, 08:49 • 75716 просмотра
91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

10:03 • 35480 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 107892 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118114 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 124713 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 135970 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 153263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

14:03 • 16107 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 135148 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 147335 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 169755 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 181477 просмотра
Актуальное
Украинские разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование: в ГУР рассказали детали

Украинские разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование: в ГУР рассказали детали

Киев  •  УНН

 • 2781 просмотра

Read in English

ГУР сообщает об уничтожении российской позиции с оборудованием для спутников "Ямал" в Ка-диапазоне. FPV-дронами также нанесено поражение по укрытию с личным составом врага.

Украинские разведчики уничтожили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным ГУР, 17 января бойцы в районе н.п. Теткино на россии обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "ямал-401", "ямал-402" и "ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение, добавили в ГУР.

Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму30.11.24, 09:54 • 24048 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы