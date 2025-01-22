Украинские разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование: в ГУР рассказали детали
Киев • УНН
ГУР сообщает об уничтожении российской позиции с оборудованием для спутников "Ямал" в Ка-диапазоне. FPV-дронами также нанесено поражение по укрытию с личным составом врага.
Украинские разведчики уничтожили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Детали
По данным ГУР, 17 января бойцы в районе н.п. Теткино на россии обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.
С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "ямал-401", "ямал-402" и "ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.
По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение, добавили в ГУР.
Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму30.11.24, 09:54 • 24048 просмотров