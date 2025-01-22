Українські розвідники знищили російське супутникове обладнання: у ГУР розповіли деталі
Київ • УНН
ГУР повідомляє про знищення російської позиції з обладнанням для супутників "Ямал" у Ка-діапазоні. FPV-дронами також завдано ураження по укриттю з особовим складом ворога.
Українські розвідники знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
Деталі
За даними ГУР, 17 січня бійці в районі н.п. тьоткіно на росії виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.
За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "ямал-401", "ямал-402" та "ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.
По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, додали у ГУР.
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