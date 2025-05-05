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З ліквідованого пункту управління БПЛА в Тьоткіно окупанти атакували Сумщину - ЦПД

Київ • УНН

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Українська авіація знищила пункт управління російськими БПЛА в Курській області, звідки окупанти запускали дрони на Сумщину. У Тьоткіно з 2022 року діяла школа БПЛА.

З ліквідованого пункту управління БПЛА в Тьоткіно окупанти атакували Сумщину - ЦПД

Авіація Збройних сил України напередодні уразила пункт управління російськими підрозділами безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Звідти окупанти запускали дрони по українських містах. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БПЛА.

Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове - був

- повідомив Коваленко.

Українські розвідники знищили російське супутникове обладнання: у ГУР розповіли деталі22.01.25, 16:52 • 32112 переглядiв

Нагадаємо

Українські військові 19 квітня завдали успішного удару по місцю пуску російських БпЛА з Курської області у районі населеного пункту тьоткіно. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Лілія Набока

Лілія Набока

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