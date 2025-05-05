З ліквідованого пункту управління БПЛА в Тьоткіно окупанти атакували Сумщину - ЦПД

Авіація Збройних сил України напередодні уразила пункт управління російськими підрозділами безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Звідти окупанти запускали дрони по українських містах. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

За його словами, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БПЛА.

Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове - був