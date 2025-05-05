З ліквідованого пункту управління БПЛА в Тьоткіно окупанти атакували Сумщину - ЦПД
Київ • УНН
Українська авіація знищила пункт управління російськими БПЛА в Курській області, звідки окупанти запускали дрони на Сумщину. У Тьоткіно з 2022 року діяла школа БПЛА.
Авіація Збройних сил України напередодні уразила пункт управління російськими підрозділами безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Звідти окупанти запускали дрони по українських містах. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
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За його словами, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БПЛА.
Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове - був
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Українські військові 19 квітня завдали успішного удару по місцю пуску російських БпЛА з Курської області у районі населеного пункту тьоткіно. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.