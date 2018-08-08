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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15359 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 77218 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

Киев  •  УНН

 • 8602 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Для участия в торжественной церемонии инаугурации в Боготу приехали лидеры многих латиноамериканских государств, в том числе Аргентины, Боливии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской республики, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Чили и Эквадора. Со стороны Соединенных Штатов в Колумбию прибыла Никки Хейли, постоянный представитель при ООН.

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Напомним, 17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победителем был признан кандидат от правой партии “Демократический центр”, бывший сенатор Иван Дуке. Согласно данным, опубликованным на сайте Национального управления по регистрации актов гражданского состояния Колумбии, за него проголосовали 53,97% избирателей, за его конкурента, экс-мэра Боготы Густаво Петро, ​​который выдвигался от левой коалиции, — 41,81%. Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.

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