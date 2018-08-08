Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

Для участия в торжественной церемонии инаугурации в Боготу приехали лидеры многих латиноамериканских государств, в том числе Аргентины, Боливии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской республики, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Чили и Эквадора. Со стороны Соединенных Штатов в Колумбию прибыла Никки Хейли, постоянный представитель при ООН.

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Напомним, 17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победителем был признан кандидат от правой партии “Демократический центр”, бывший сенатор Иван Дуке. Согласно данным, опубликованным на сайте Национального управления по регистрации актов гражданского состояния Колумбии, за него проголосовали 53,97% избирателей, за его конкурента, экс-мэра Боготы Густаво Петро, ​​который выдвигался от левой коалиции, — 41,81%. Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.