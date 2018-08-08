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Іван Дуке вступив на посаду президента Колумбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Іван Дуке, який переміг на виборах 17 червня, вступив на посаду президента Колумбії. Церемонія інавгурації відбулася на площі Болівара перед будівлею Конгресу. Глава Сенату (верхньої палати) Ернесто Масіас вручив Дуке президентську стрічку як символ влади, а новий лідер Колумбії приніс присягу, передає УНН з посиланням на ТАРС.

Для участі в урочистій церемонії інавгурації до Боготи приїхали лідери багатьох латиноамериканських держав, у тому числі Аргентини, Болівії, Гватемали, Гондурасу, Домініканської республіки, Коста-Ріки, Мексики, Панами, Чилі та Еквадору. З боку Сполучених Штатів в Колумбію прибула Ніккі Хейлі, постійний представник при ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новообраний президент Колумбії відкинув можливість військового вторгнення до Венесуели

Нагадаємо, 17 червня в Колумбії пройшов другий тур президентських виборів, за підсумками якого переможцем був визнаний кандидат від правої партії “Демократичний центр”, колишній сенатор Дуке. Згідно з даними, опублікованими на сайті Національного управління з реєстрації актів цивільного стану Колумбії, за нього проголосували 53,97% виборців, за його конкурента, екс-мера Боготи Густаво Петро, ​​який висувався від лівої коаліції, — 41,81%. Проти всіх проголосували 4,2%. Явка склала 53%.

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