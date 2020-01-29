Итальянский телеведущий, который назвал Украину "малой Россией", признал это ошибкой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Ведущий шоу L'Eredità на итальянском телевизионном канале RAI Флавио Инсинна, который ранее в эфире назвал Украину "малой Россией" заверил, что это была непреднамеренная ошибка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в Италии в Facebook.
"Сегодня в прямом эфире на телеканале RAI - 1 после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "малая Россия", - говорится в сообщении.
Ведущий заявил, что "это была досадная непреднамеренная ошибка".
Напомним, посольство Украины в Италии опубликовало письмо-обращение к итальянской телекомпании RAI, в эфире ток-шоу которой заявили, что “Малая Россия — это второе название Украины”.