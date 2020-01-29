Італійський телеведучий, який назвав Україну ”малою Росією”, визнав це помилкою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ведучий шоу L’Eredità на італійському телевізійному каналі RAI Флавіо Інсінна, який раніше в ефірі назвав Україну "малою Росією" запевнив, що це була ненавмисна помилка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України в Італії у Facebook.
”Сьогодні у прямому ефірі на телеканалі RAI - 1 після консультацій посольства з керівництвом телевізійної компанії Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення ”мала Росія”, - йдеться в повідомленні.
Ведучий заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка".
Нагадаємо, посольство України в Італії опублікувало лист-звернення до італійської телекомпанії RAI, в ефірі ток-шоу якої заявили, що “Мала Росія — це друга назва України”.