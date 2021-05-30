В Италии освободили двух заключенных, подозреваемых в аварии на канатной дороге, одного - под домашний арест

КИЕВ. 30 мая. УНН. Поздно вечером в субботу итальянский судья постановил, что три человека, помещеные в тюрьму после обрыва канатной дороги, в результате которой погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян, могут покинуть тюрьму, хотя один до сих пор находится под домашним арестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское агентство ANSA.