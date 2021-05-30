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В Италии освободили двух заключенных, подозреваемых в аварии на канатной дороге, одного - под домашний арест

Киев • УНН

 • 18475 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Поздно вечером в субботу итальянский судья постановил, что три человека, помещеные в тюрьму после обрыва канатной дороги, в результате которой погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян, могут покинуть тюрьму, хотя один до сих пор находится под домашним арестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

В Италии освободили двух заключенных, подозреваемых в аварии на канатной дороге, одного - под домашний арест

Детали

Канатная дорога Стреза-Моттароне ранее доставляла туристов и местных жителей из города на озере Маджоре, что находится на высоте 1400 метров над уровнем моря, на вершину горы Моттароне за 20 минут.

23 мая 14 человек, в том числе пятеро израильтян погибли, когда кабина упала на землю после разрыва тягового кабеля.
Итальянские СМИ сообщили в субботу, что единственный выживший 5-летний Эйтан Моше Биран, госпитализирован в Турине.

Три человека - 56-летний Луиджи Нерине, владелец компании, которая управляет канатной дорогой (принадлежит местной власти) директор службы Габриэле Тадини, 63 года; 51-летний инженер Энрико Пероккио намеренно решили отключить аварийные тормоза, чтобы скрыть некоторые неисправности в конструкции, которые могли бы помешать ее работе, были арестованы в среду.

По словам прокурора Олимпии Басси, три человека намеренно решили отключить аварийный тормоз, чтобы скрыть какой-то сбой в конструкции, который помешал бы ей работать.

Если бы аварийные тормоза сработали, когда тяговый трос оборвался, механизм не позволил бы фуникулеру соскользнуть обратно на высокой скорости и в конечном итоге врезаться в гору.

Тадини признался, что отключил систему, и обвинил Нерине и Пероккио в поддержке его решения.

"Я бы никогда не подумал, что тяговый трос может оборваться", - сказал он во время допроса.

Однако двое других отвергли обвинения, а судья заявил, что против них нет никаких доказательств, кроме утверждений Тадини.

По этой причине Нерине и Пероккио были освобождены. Кроме того, Тадини был освобожден из тюрьмы под домашний арест, поскольку, по мнению судьи, нет опасений, что он может скрыться или подделать доказательства.

Сегодня в регионе Пьемонт объявлен день траура по погибшим.

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