В Італії звільнили двох ув'язнених, підозрюваних в аварії на канатній дорозі, одного - під домашній арешт

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Канатна дорога Стреза-Моттароне раніше доставляла туристів і місцевих жителів з міста на озері Маджоре, що знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря, на вершину гори Моттароне за 20 хвилин.

23 травня 14 осіб, в тому числі п'ятеро ізраїльтян, загинули, коли кабіна впала на землю після розриву тягового кабелю.

Італійські ЗМІ повідомили в суботу, що єдиний хто вижив, 5-річний Ейтан Моше Біран, госпіталізований в Турині.

Три людини - 56-річний Луїджі Неріне, власник компанії, яка управляє канатною дорогою (належить місцевій владі); директор служби Габріеле Тадіні, 63 роки; 51-річний інженер Енріко Пероккіо навмисно вирішили відключити аварійні гальма, щоб приховати деякі несправності в конструкції, які могли б перешкодити її роботі, були заарештовані в середу.

За словами прокурора Олімпії Бассі, троє людей навмисно вирішили відключити аварійне гальмо, щоб приховати якийсь збій в конструкції, який завадив би їй працювати.

Якби аварійні гальма спрацювали, коли тяговий трос обірвався, механізм не дозволив би фунікулеру зісковзнути назад на високій швидкості і в кінцевому підсумку врізатися в гору.

Тадіні зізнався, що відключив систему, і звинуватив Неріне і Пероккіо в підтримці його рішення.

"Я б ніколи не подумав, що тяговий трос може обірватися", - сказав він під час допиту.

Однак двоє інших відкинули звинувачення, а суддя заявив, що проти них немає ніяких доказів, крім тверджень Тадіні.

З цієї причини Неріне і Пероккіо були звільнені. Крім того, Тадіні був звільнений з в'язниці під домашній арешт, оскільки, на думку судді, немає побоювань, що він може сховатися або підробити докази.

Сьогодні в регіоні П'ємонт оголошено день жалоби за загиблими.