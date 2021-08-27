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Итальянские ученые предположили, что рост Микеланджело составлял 1,6 м

Итальянские ученые предположили, что рост Микеланджело составлял 1,6 м

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Итальянские ученые считают, что рост великого творца эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) составил примерно 1 метр 60 сантиметров. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA, передает УНН.

Детали

По его данным, свое заключение исследователи сделали на основе изучения пары обуви, хранящейся в музее “Дом Буонарроти” во Флоренции. Как напоминает агентство, еще искусствовед и автор жизнеописаний великих художников Джорджо Вазари (1511-1574) писал, что Микеланджело был среднего роста.

Исследования специалистов продолжаются. Они, как пишет агентство, могут помочь пролить свет на обстоятельства смерти мастера Возрождения.

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Справка

Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело сделал беспрецедентное влияние на развитие западного искусства. Среди его наиболее известных работ — роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512), которая включает более 300 фигур, Флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция “Пьета” (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.

Микеланджело умер в возрасте 89 лет в своей мастерской в Риме. Он похоронен во флорентийской базилике Санта-Кроче.

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