Італійські вчені припустили, що ріст Мікеланджело становив 1,6 м
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Італійські вчені вважають, що ріст великого творця Відродження Мікеланджело Буонарроті (1475-1564) становив приблизно 1 метр 60 сантиметрів. Про це в четвер повідомило агентство ANSA, передає УНН.
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За його даними, свій висновок дослідники зробили на основі вивчення пари взуття, що зберігається в музеї “Будинок Буонарроті” у Флоренції. Як нагадує агентство, ще мистецтвознавець і автор життєписів великих художників Джорджо Вазарі (1511-1574) писав, що Мікеланджело був середнього зросту.
Дослідження фахівців тривають. Вони, як пише агентство, можуть допомогти пролити світло на обставини смерті майстра Відродження.
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Довідково
Італійський скульптор, живописець, архітектор і поет Мікеланджело зробив безпрецедентний вплив на розвиток західного мистецтва. Серед його найбільш відомих робіт — розпис стелі Сікстинської капели (1508-1512), яка включає понад 300 фігур, Флорентійська статуя Давида і скульптурна композиція “П’єта” (Оплакування Христа), що зберігається в соборі Святого Петра у Ватикані.
Мікеланджело помер у віці 89 років в своїй майстерні в Римі. Він похований у флорентійській базиліці Санта-Кроче.