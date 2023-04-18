Итальянская полиция изъяла две тонны кокаина, плававшие в море
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция Италии изъяла около двух тонн кокаина, который был найден у побережья Сицилии, об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Итальянская полиция изъяла около двух тонн кокаина, который плавал у побережья Сицилии.
Полицией было обнаружено около 70 водонепроницаемых пакетов, скрепленных рыболовными сетями и оснащенных устройством слежения. Полицейские оценили стоимость "улова" в более чем 440 миллионов долларов.
Офицеры считают, что наркотики были сброшены в море грузовым судном, чтобы их потом нашли.
Полиция сообщила, что пакеты, состоящие из примерно 1600 штук наркотиков, были обнаружены военно-морским разведывательным самолетом.
Напомним
Наркокартели, действующие в Италии, все чаще используют теневые сети нелицензированных китайских денежных брокеров для сокрытия трансграничных платежей.