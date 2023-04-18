Італійська поліція вилучила дві тонни кокаїну, що плавали у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція Італії вилучила близько двох тонн кокаїну, який був знайдений біля узбережжя Сицилії, про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Італійська поліція вилучила близько двох тонн кокаїну, який плавав біля узбережжя Сицилії.
Поліцією було виявлено близько 70 водонепроникних пакетів, скріплених рибальськими сітками та оснащених пристроєм стеження. Поліціянти оцінили вартість "улову" в більш ніж 440 мільйонів доларів.
Офіцери вважають, що наркотики були скинуті в море вантажним судном, щоб їх потім знайшли.
Поліція повідомила, що пакети, що складаються з приблизно 1600 штук наркотиків, були виявлені військово-морським розвідувальним літаком.
Нагадаємо
Наркокартелі, що діють в Італії, все частіше використовують тіньові мережі неліцензованих китайських грошових брокерів для приховування транскордонних платежів.