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Італійська поліція вилучила дві тонни кокаїну, що плавали у морі

Італійська поліція вилучила дві тонни кокаїну, що плавали у морі

Київ • УНН

 • 566228 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція Італії вилучила близько двох тонн кокаїну, який був знайдений біля узбережжя Сицилії, про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Італійська поліція вилучила близько двох тонн кокаїну, який плавав біля узбережжя Сицилії.

Поліцією було виявлено близько 70 водонепроникних пакетів, скріплених рибальськими сітками та оснащених пристроєм стеження. Поліціянти оцінили вартість "улову" в більш ніж 440 мільйонів доларів.

Офіцери вважають, що наркотики були скинуті в море вантажним судном, щоб їх потім знайшли.

Поліція повідомила, що пакети, що складаються з приблизно 1600 штук наркотиків, були виявлені військово-морським розвідувальним літаком.

Нагадаємо

Наркокартелі, що діють в Італії, все частіше використовують тіньові мережі неліцензованих китайських грошових брокерів для приховування транскордонних платежів.

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