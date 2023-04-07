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Італійські наркокартелі приховують платежі через китайські тіньові банки - Reuters

Італійські наркокартелі приховують платежі через китайські тіньові банки - Reuters

Київ • УНН

 • 853597 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наркокартелі, що діють в Італії, все частіше використовують тіньові мережі неліцензованих китайських грошових брокерів для приховування транскордонних платежів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

В Італії влада спостерігає широке використання мереж грошових переказів, які працюють в тіні, що легко відслідковується, і сприяють швидким платежам, повідомили Reuters сім представників судових і правоохоронних органів. Метод переказу включає внесення суми у грошового брокера в одній країні, у той час як інший агент у мережі в будь-якій точці світу сплачує еквівалентну суму одержувачу.

Італійська влада оголосила принаймні про шість розслідувань, пов'язаних з бандами наркоторговців та китайськими платіжними мережами, відколи ця проблема вперше стала надбанням громадськості близько п'яти років тому. Ці розслідування пов'язані з платежами постачальникам наркотиків у Латинській Америці, Марокко та Іспанії, згідно з владою та судовими документами, з якими ознайомилось Reuters.

Семеро людей заявили Reuters, що грошові перекази є частиною ширшого спектра послуг, які пропонують організації, пов'язані з Китаєм, включаючи сприяння ухилянню від сплати податків у рамках того, що італійська влада називає «підпільною» банківською системою.

Одне із джерел вказало, що зараз ведеться близько дюжини додаткових розслідувань, пов'язаних з грошовими переказами або іншою незаконною діяльністю, пов'язаною з китайськими організаціями, які не були оприлюднені. Людина, яка безпосередньо знайома з цими розслідуваннями, підрахувала, що десятки мільярдів євро щороку вивозяться з Італії через тіньову систему.

На запитання, чи знав Китай про переміщення великих сум грошей через неліцензованих китайських грошових посередників в Італії, у тому числі бандами наркоторговців, чи допомагав він Італії боротися з цим, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив у своїй заяві: «Я не в курсі обставин, про які ви згадали».

Грошові перекази засновані на неофіційній платіжній системі, що давно зарекомендувала себе, яку часто називають китайськими термінами fei qian або fei chien, що означає «летючі гроші», яка спирається на довірену мережу агентів з переказу.

Однак усі семеро співбесідників агентства заявили, що відмивання грошей було лише однією з запропонованих незаконних послуг. Існує «паралельна банківська система», в якій є клієнти різних категорій, «від тих, що ухиляються від сплати податків до торговців наркотиками».

В рамках окремого розслідування, в результаті якого було вилучено 720 кг наркотиків та мільйони євро готівкою, поліція вистежила людину, яка подорожувала Італією, збираючи гроші як оплату за велику кількість наркотиків, відправлених з Марокко. Гроші були доставлені китайським підприємствам у Тоскані та Римі, звідки через «китайських кореспондентів» у північноафриканській країні здійснювалися перекази постачальникам наркотиків.

Розслідування також показало, що трапилося принаймні з частиною зібраної готівки: вони були упаковані в валізи і передані громадянам Китаю, які летіли до Гонконгу. За даними карабінерів, щотижня з жовтня 2019 року по жовтень 2021 року з римського аеропорту Фьюмічіно вирушало від 2,5 до 4 мільйонів євро.

Грошові брокери є частиною великих китайських діаспор у таких країнах, як Європа, Сполучені Штати та Латинська Америка.

За словами західних правоохоронних органів, брокери допомагають заможним китайцям, які бажають перевести статки за кордон, уникнути валютного контролю Китаю. Пекін обмежує суму грошей, яку його громадяни можуть переказувати з Китаю, еквівалентом 50 000 доларів США на рік.

В результаті китайські громадяни використовують неформальні обміни, які включають електронний переказ валюти в Китаї, і еквівалентна сума надається комусь за кордоном готівкою для внесення на банківський рахунок. 

Влада Італії веде суперечки про те, чи існує єдина велика пов'язана з Китаєм операція з безліччю взаємопов'язаних філій або безліч окремих організацій, які працюють незалежно одна від одної.

Офіційні електронні перекази між Італією та Китаєм за останнє десятиліття скоротилися. За даними Банку Італії, грошові перекази з Італії до Китаю в 2021 році становили 22 мільйони євро в порівнянні з 2,67 мільярда євро в 2012 році.

Фінансова поліція Італії минулого року створила спеціальний підрозділ для нагляду за підпільною банківською системою. І новий італійський уряд попросив комісію країни з боротьби з мафією, що складається з політиків, вперше розслідувати «китайське проникнення в італійське суспільство».

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