Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки - Reuters

Детали

В Италии власти наблюдают широкое использование сетей денежных переводов, которые работают в тени, что легко отслеживается, и способствуют быстрым платежам, сообщили Reuters семь представителей судебных и правоохранительных органов. Метод перевода включает внесение суммы у денежного брокера в одной стране, в то время как другой агент в сети в любой точке мира уплачивает эквивалентную сумму получателю.

Итальянские власти объявили по крайней мере о шести расследованиях, связанных с бандами наркоторговцев и китайскими платежными сетями, с тех пор как эта проблема впервые стала достоянием общественности около пяти лет назад. Эти расследования связаны с платежами поставщикам наркотиков в Латинской Америке, Марокко и Испании, согласно властям и судебным документам, с которыми ознакомилось Reuters.

Семь человек заявили Reuters, что денежные переводы являются частью более широкого спектра услуг, которые предлагают организации, связанные с Китаем, включая содействие уклонению от уплаты налогов в рамках того, что итальянские власти называют «подпольной» банковской системой.

Один из источников указал, что в настоящее время ведется около дюжины дополнительных расследований, связанных с денежными переводами или другой незаконной деятельностью, связанной с китайскими организациями, которые не были обнародованы. Человек, непосредственно знакомый с этими расследованиями, подсчитал, что десятки миллиардов евро ежегодно вывозятся из Италии через теневую систему.

На вопрос, знал ли Китай о перемещении крупных сумм денег через нелицензированных китайских денежных посредников в Италии, в том числе бандами наркоторговцев, помогал ли он Италии бороться с этим, официальный представитель министерства иностранных дел Китая заявил в своем заявлении: «Я не в курсе обстоятельств, о которых вы упомянули».

Денежные переводы основаны на давно зарекомендовавшей себя неофициальной платежной системе, которую часто называют китайскими терминами fei qian или fei chien, что означает «летучие деньги», которая опирается на доверенную сеть агентов по переводу.

Однако все семь собеседников агентства заявили, что отмывание денег было лишь одной из предложенных незаконных услуг. Существует «параллельная банковская система», в которой есть клиенты разных категорий, «от уклоняющихся от уплаты налогов до торговцев наркотиками».

В рамках отдельного расследования, в результате которого было изъято 720 кг наркотиков и миллионы евро наличными, полиция выследила человека, который путешествовал по Италии, собирая деньги в качестве оплаты за большое количество наркотиков, отправленных из Марокко. Деньги были доставлены китайским предприятиям в Тоскане и Риме, откуда через «китайских корреспондентов» в североафриканской стране осуществлялись переводы поставщикам наркотиков.

Расследование также показало, что случилось по крайней мере с частью собранных наличных денег: они были упакованы в чемоданы и переданы гражданам Китая, которые летели в Гонконг. По данным карабинеров, еженедельно с октября 2019 года по октябрь 2021 года из римского аэропорта Фьюмичино отправлялось от 2,5 до 4 миллионов евро.

Денежные брокеры являются частью крупных китайских диаспор в таких странах, как Европа, Соединенные Штаты и Латинская Америка.

По словам западных правоохранительных органов, брокеры помогают состоятельным китайцам, желающим перевести состояние за границу, избежать валютного контроля Китая. Пекин ограничивает сумму денег, которую его граждане могут переводить из Китая, эквивалентом 50 000 долларов США в год.

В результате китайские граждане используют неформальные обмены, включающие электронный перевод валюты в Китае, и эквивалентная сумма предоставляется кому-то за границей наличными для внесения на банковский счет.

Власти Италии ведут споры о том, существует ли единственная крупная связанная с Китаем операция с множеством взаимосвязанных филиалов или множество отдельных организаций, работающих независимо друг от друга.

Официальные электронные переводы между Италией и Китаем в последнее десятилетие сократились. По данным Банка Италии, денежные переводы из Италии в Китай в 2021 году составили 22 миллиона евро по сравнению с 2,67 миллиарда евро в 2012 году.

Финансовая полиция Италии в прошлом году создала специальное подразделение по надзору за подпольной банковской системой. И новое итальянское правительство попросило комиссию страны по борьбе с мафией, состоящей из политиков, впервые расследовать «китайское проникновение в итальянское общество».