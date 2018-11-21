Итальянская полиция конфисковала у мафии восемь роскошных вилл
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Римская полиция конфисковала восемь роскошных вилл, которые построили члены мафиозного клана "Казамоника" на окраине вечного города. Дома разрушат бульдозерами, информирует УНН со ссылкой на Би-би-си.
В операции принимали участие 600 полицейских. По их действиями наблюдали министр внутренних дел Италии Сальвини и мэр Рима Вирджиния Раджи.
“Итальянская полиция во вторник конфисковала восемь роскошных вилл, незаконно построенных в Риме известным и прочным мафиозным кланом, во время рейда с участием около 600 полицейских”, — говорится в сообщении Reuters.
Операция началась на восходе солнца. Во время обысков правоохранители нашли наркотики.
В виллах жили около 30 членов семей клана. Некоторые из них бежали от полиции на автомобилях, некоторые бежал пешком, как сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Полиция Рима разместила видео интерьера роскошных вилл, с фресками на потолках, позолоченными мебелью и статуэтками.
Несколько десятилетий клан Казамоника занимался преступной деятельностью в юго-восточной части Рима. Новое правительство Италии по-прежнему угрожал недвижимости клана, который сформировали представители ромов. В июне некоторые из членов “Казамоники” раскритиковали план итальянского главы МВД провести перепись цыган в Италии.
Как отмечает Би-би-си, партия министра Сальвини “Лига севера” имеет целенаправленную антииммигрантскую политику.
По словам мэра города Вирджинии Раджи, виллы в районе Квадраро был построен с нарушением римских норм по строительству и ландшафта. Некоторые из домов “содержали целые секции исторического акведука Феличе”, рассказала руководительница города.
Госпожа Раджи назвала полицейскую операцию наиболее впечатляющей операцией против римской мафии в истории города.
Как ранее информировал УНН, итальянское мафиозную группировку “Каморра” объявило награду в 5 тыс. евро за ликвидацию собаки по кличке Почо, который обнаружил для полиции две тонны наркотиков.