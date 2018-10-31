Італійська мафія оголосила нагороду в 5 тис. євро за поліцейського пса

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Італійське мафіозне угруповання "каморра" оголосило нагороду в 5 тисяч євро за ліквідацію собаки на прізвисько Почо, який виявив для поліції дві тонни наркотиків, передає УНН з посиланням на Daily Mail.