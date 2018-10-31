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Італійська мафія оголосила нагороду в 5 тис. євро за поліцейського пса

Італійська мафія оголосила нагороду в 5 тис. євро за поліцейського пса

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Італійське мафіозне угруповання "каморра" оголосило нагороду в 5 тисяч євро за ліквідацію собаки на прізвисько Почо, який виявив для поліції дві тонни наркотиків, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Дев'ятирічний Почо - собака породи джек-рассел-тер'єр - допоміг поліцейським Неаполя знайти більше двох тонн наркотиків. Італійській мафії це коштувало мільйонів євро.

Тепер "каморра", одне з найстаріших і найбільших мафіозних угруповань в Італії, оголосила нагороду за ліквідацію пса в 5 тисяч євро.

Собака, якого назвали на честь колишнього футболіста Наполі Езекіеля Лавессі, належав раніше лікарю. Але чоловік віддав пса поліції, коли виявилося, що у його сина алергія на шерсть.

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Серед останніх "героїчних" знахідок Почо - 30 кг кокаїну під час рейду біля Неаполя. Крім того, пес виявив кокаїн, замаскований під сухе молоко в пляшці дитячого харчування.

Повідомляється, що "каморра" залишала для Почо отруєну приманку, а також намагалася захистити свої наркотики за допомогою собак жіночої статі, щоб відволікти пса.

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