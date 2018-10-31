Итальянская мафия объявила награду в 5 тыс. евро за полицейского пса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Итальянская мафиозная группировка "каморра" объявила награду в 5 тысяч евро за ликвидацию собаки по кличке Почо, которая обнаружила для полиции две тонны наркотиков, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Девятилетний Почо - собака породы джек-рассел-терьер - помог полицейским Неаполя найти более двух тонн наркотиков. Итальянской мафии это стоило миллионов евро.
Теперь "каморра", одна из старейших и крупнейших мафиозных группировок в Италии, объявила награду за ликвидацию пса в 5 тысяч евро.
Собака, которую назвали в честь бывшего футболиста Наполи Езекиэля Лавесси, принадлежала ранее доктору. Но мужчина отдал пса полиции, когда обнаружилось, что у его сына аллергия на шерсть.
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Среди последних "героических" находок Почо - 30 кг кокаина во время рейда возле Неаполя. Кроме того, пес обнаружил кокаин, замаскированный под сухое молоко в бутылке детского питания.
Сообщается, что "каморра" оставляла для Почо отравленную приманку, а также пыталась защитить свои наркотики с помощью собак женского пола, что отвлечь пса.