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Італійська поліція конфіскувала у мафії вісім розкішних вілл

Італійська поліція конфіскувала у мафії вісім розкішних вілл

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Римська поліція конфіскувала вісім розкішних вілл, які збудували члени мафіозного клану “Касамоніка” на околиці вічного міста. Будинки зруйнують бульдозерами, інформує УНН із посиланням на Бі-бі-сі.

В операції брали участь 600 поліцейських. За їхніми діями спостерігали міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні та мер Рима Вірджинія Раджі.

“Італійська поліція у вівторок конфіскувала вісім розкішних вілл, незаконно побудованих у Римі найвідомішим та найміцнішим мафіозним кланом, під час рейду за участю близько 600 поліцейських”, — йдеться у повідомленні Reuters.

Операція розпочалася на сході сонця. Під час обшуків правоохоронці знайшли наркотики.

У віллах мешкали близько 30 членів родин клану. Деякі з них втекли від поліції на автомобілях, дехто тікав пішки, як повідомила італійська газета Corriere della Sera.

Поліція Рима розмістила відео інтер’єру розкішних вілл, із фресками на стелях, позолоченими меблями та статуетками.

Декілька десятиріч клан Казамоніка займався злочинною діяльністю в південно-східній частині Рима. Новий уряд Італії і раніше погрожував нерухомості клану, який сформували представники ромів. У червні деякі з членів “Касамоніки” розкритикували план італійського глави МВС провести перепис ромів в Італії.

Як зазначає Бі-бі-сі, партія міністра Сальвіні “Ліга півночі” має цілеспрямовану антиіммігрантську політику.

За словами мера міста Вірджинії Раджі, вілли у районі Квадраро було споруджено з порушенням римських норм щодо будівництва та ландшафту. Деякі з будинків “містили цілі секції історичного акведука Феліче”, розповіла очільниця міста.

Пані Раджі назвала поліцейську операцію найбільш вражаючою операцією проти римської мафії в історії міста. 

Як раніше інформував УНН, італійське мафіозне угруповання “каморра” оголосило нагороду в 5 тисяч євро за ліквідацію собаки на прізвисько Почо, який виявив для поліції дві тонни наркотиків.

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