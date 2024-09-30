Италия вывела из Ливана часть военного контингента
Киев • УНН
Италия уменьшила численность своей военной миссии в Ливане, которая занимается подготовкой местных военных. Правительство рекомендует гражданам Италии срочно покидать Ливан и готово к эвакуации в случае необходимости.
Итальянское правительство приняло решение уменьшить численность своей военной миссии в Ливане, которая занимается подготовкой военных этого региона. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает ANSA, пишет УНН.
Мы уменьшили наше военное присутствие в Ливане, которое отвечает за подготовку ливанских военных,
Также Таяни прокомментировал ситуацию относительно итальянских военных в Ливане на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, правительство Италии внимательно следит за ситуацией со своими военными, которые выполняют обязанности в составе миротворческих сил ООН UNIFIL.
Он добавил, что правительство рекомендует гражданам Италии срочно покидать Ливан.
На сейчас мы не проводим эвакуацию, но в случае необходимости мы готовы принять меры,
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