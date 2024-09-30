Італія вивела з Лівану частину військового контингенту
Київ • УНН
Італія зменшила чисельність своєї військової місії в Лівані, яка займається підготовкою місцевих військових. Уряд рекомендує громадянам Італії терміново залишати Ліван і готовий до евакуації в разі необхідності.
Італійський уряд ухвалив рішення зменшити чисельність своєї військової місії у Лівані, яка займається підготовкою військових цього регіону. Про це заявив очільник італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє ANSA, пише УНН.
Ми зменшили нашу військову присутність у Лівані, яка відповідає за підготовку ліванських військових,
Також Таяні прокоментував ситуацію щодо італійських військових в Лівані на фоні нового загострення конфлікту на Близькому Сході. За його словами, уряд Італії уважно стежить за ситуацією зі своїми військовими, які виконують обов’язки у складі миротворчих сил ООН UNIFIL.
Він додав, що уряд рекомендує громадянам Італії терміново залишати Ліван.
На зараз ми не проводимо евакуацію, але в разі необхідності ми готові вжити заходів,
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