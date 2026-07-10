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Италия высылает двух российских военных атташе за шпионаж

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Итальянское правительство решило выслать двух военных атташе из посольства России за шпионскую деятельность. Они должны покинуть Рим в течение трёх дней.

Италия высылает двух российских военных атташе за шпионаж

Италия высылает двух российских военных атташе, подозреваемых в шпионаже. Об этом в соцсети X сообщил вице-премьер-министр, министр иностранных дел страны Антонио Таяни, информирует УНН.

Детали

По его словам, итальянское правительство решило выслать двух военных атташе из посольства России в Италии, "ответственных за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры".

Генеральный секретарь Фарнезины только что сообщил российскому послу в Риме, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение 3 дней

- говорится в сообщении.

Таяни подчеркнул, что Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию.

"Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - резюмировал министр.

Напомним

Европейский Союз сузил первоначальное предложение о запрете на выдачу виз российским военнослужащим и ветеранам после возражений со стороны Франции и Италии. Обновленную версию обсудят послы стран ЕС в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России.

Польша вызвала российского посла из-за угроз атак на Киев26.05.26, 23:59 • 3674 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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