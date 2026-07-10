Италия высылает двух российских военных атташе за шпионаж
Киев • УНН
Итальянское правительство решило выслать двух военных атташе из посольства России за шпионскую деятельность. Они должны покинуть Рим в течение трёх дней.
Италия высылает двух российских военных атташе, подозреваемых в шпионаже. Об этом в соцсети X сообщил вице-премьер-министр, министр иностранных дел страны Антонио Таяни, информирует УНН.
Детали
По его словам, итальянское правительство решило выслать двух военных атташе из посольства России в Италии, "ответственных за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры".
Генеральный секретарь Фарнезины только что сообщил российскому послу в Риме, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение 3 дней
Таяни подчеркнул, что Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию.
"Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - резюмировал министр.
Напомним
Европейский Союз сузил первоначальное предложение о запрете на выдачу виз российским военнослужащим и ветеранам после возражений со стороны Франции и Италии. Обновленную версию обсудят послы стран ЕС в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России.
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