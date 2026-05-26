Польша вызвала российского посла из-за угроз атак на Киев
Киев • УНН
Польша вызвала посла РФ из-за угроз методических ударов по Киеву. Любая атака на дипломатические миссии будет расценена как преднамеренный акт агрессии.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла россии в Варшаве георгия михно после заявлений москвы о систематических ударах по Киеву. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевир заявил, что Варшава передала российскому дипломату жесткую позицию относительно угроз кремля.
Мы не можем с этим согласиться. Мы четко даем понять, что поскольку россия, как она заявляет, ведет не войну, а специальную военную операцию, это означает, что объем этих целей должен был быть ограничен военными
По словам Вевира, посол рф также услышал "очень решительный призыв немедленно прекратить неоправданную и незаконную агрессию и соблюдать международные обязательства и договоры". В МИД Польши подчеркнули, что действия Варшавы были скоординированы с другими европейскими государствами, которые также вызвали российских дипломатов после последних заявлений москвы.
В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любой удар по дипломатическим миссиям в Киеве будет расцениваться как преднамеренный акт агрессии. Накануне россия заявила о подготовке "методических ударов" по Киеву и призвала дипломатический персонал покинуть украинскую столицу.
