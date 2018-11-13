Италия пока остается главным поставщиком вина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В январе-октябре текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 100,9 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
При этом основным импортером вина в Украину, по данным ГФС, является Италия. По этой страны было импортировано вина виноградного на 28,8 млн долл.
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Второе место в списке стран-импортеров вина в Украину занимает Грузия. Из Грузии в январе-октябре текущего года было импортировано вина на общую сумму 15,5 млн долл.
Франция занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украину. Импорт вина из Франции по итогам 10 месяцев 2018 года составил 15,1 млн долл.
Также сообщается, что за 10 месяцев текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 35 млн долл.
Как писал УНН, украинцы стали больше покупать отечественного вина.
А объемы экспорта украинского вина заграницу достигли 36 млн долларов.