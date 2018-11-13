Італія поки залишається головним постачальником вина в Україну

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У січні-жовтні поточного року Україна імпортувала вина і сусла виноградного на загальну суму 100,9 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.

При цьому основним імпортером вина в Україні, за даними ДФС, є Італія. З цієї країни було імпортовано вина виноградного на 28,8 млн дол.

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Друге місце в списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Грузія. З Грузії в січні-жовтні поточного року було імпортовано вина на загальну суму 15,5 млн дол.

Франція посідає третє місце в списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина з Франції за підсумками 10 місяців 2018 року становив 15,1 млн дол.

Також повідомляється, що за 10 місяців поточного року Україна поставила на експорт вина виноградного на 35 млн дол.

Як писав УНН, українці стали більше купувати вітчизняного вина

А обсяги експорту українського вина закордон сягнули 36 млн доларів. 

Українські Національні Новини

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