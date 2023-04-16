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Италия передала Украине новую партию самоходных артиллерийских установок: видео

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пользователи соцсетей заметили колонну с самоходными артиллерийскими установками, которые направлялись в Украину. В поезд загрузили несколько десятков единиц. Министр по связям с парламентом Лука Чириани со ссылкой на источники в Министерстве обороны также подтвердил эту информацию. Об этом информирует УНН, пишет nordest24.it.

Детали

Самоходные артиллерийские установки на гусеницах М109 являются частью военных поставок в Украину от предыдущего правительства, и которые доставляются в последние недели.

Италия приняла решение передать часть своих списанных M109L Украине в рамках военного сотрудничества между двумя странами.

Передача предусматривает поставку около 20-30 модернизированных самоходных гаубиц. Операция оценивается в 30 миллионов евро и включает также обучение украинского персонала и поставку запасных частей.

Справка

M109 - самоходные артиллерийские установки американского производства на гусеничном ходу. Представленные в 1962 году они имеют большую башню с 28 снарядами, передний двигатель, алюминиевый корпус, который обеспечивает некоторую защиту от стрелкового оружия, вес 23/28 тонн (в зависимости от версии). Они оснащены легкой гаубицей с большим дульным тормозом с коротким стволом примерно 23 калибра, с дальностью стрельбы 14 км. M109 подверглись значительным модификациям, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Среди улучшенных версий – M109G, стандартная модель НАТО с улучшенным стволом; M109A2/A3 с более длинным стволом 39 калибра и дальностью стрельбы 24 км; M109A5 с еще более длинным стволом 52 калибра и дальностью стрельбы 30 км; M109A6 Paladin с автоматической системой наведения и дальностью 40 км.

Италия получила M109 в 1964 году и использовала их до 2005 года, когда их заменили самоходными PzH 2000. Итальянские M109 были в версии M109L, производной от M109A2/A3, но со 155-мм стволом производства Oto Mel. Дальность стрельбы M109L составляла 24 км со стандартными боеприпасами и 30 км со вспомогательными боеприпасами.

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